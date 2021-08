Roger Machado não é mais o técnico do Fluminense. O treinador teve a saída decretada após a queda nas quartas de final da Libertadores após o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O clube oficializou a demissão nesta manhã e ainda não definiu quem será o substituto. O auxiliar Marcão comandará a atividade deste sábado e deverá estar à frente do time no jogo de segunda-feira, contra o Atlético-MG, em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão.

A eliminação na competição que era o principal objetivo do clube na temporada, pesou para a queda de Roger, mas se soma à má campanha no time no Campeonato Brasileiro, às seguidas más atuações e a falta de sinais de uma reação. O técnico vinha sendo muito pressionado pelos torcedores nas redes sociais e também internamente por alas que não viam mais perspectivas de que o trabalho poderia melhorar.

Roger assumiu o Fluminense no começo da temporada 2021. Foi vice-campeão carioca, caiu nas quartas de final da Libertadores e está na mesma fase da Copa do Brasil. O mata-mata do torneio nacional começa a ser disputado nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG. O treinador tinha contrato até o fim de 2022.

Porém, no Campeonato Brasileiro, a campanha do Fluminense deixa a desejar. São somente quatro vitórias em 15 jogos. O Tricolor tem apenas 17 pontos e está em 15º lugar (tem um jogo a menos que a maioria), estando a dois pontos da zona do rebaixamento.

No geral, Roger Machado, que como jogador foi autor do gol do título da Copa do Brasil 2007 pelo Fluminense, comandou a equipe em 42 partidas. Foram 19 vitórias, 10 derrotas e 13 empates, um aproveitamento de 54,7%.