O deputado Ezequiel Neiva cumpriu extensa agenda com o governador Marcos Rocha no Cone Sul do Estado, assinando com o chefe do Executivo os Termos de Cooperações para beneficiar diversos municípios por meio dos programas “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”. Os lançamentos dos projetos ocorreram nos municípios de Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Chupinguaia.

Por meio do programa “Tchau Poeira”, todos os municípios foram contemplados, dentro do planejamento do Governo de Rondônia, com a execução de obras de asfaltamento e recapeamento de ruas. Pelo “Governo na Cidade”, o governador Marcos Rocha anunciou obras diversas como construções de praças e revitalizações em avenidas.

O deputado Ezequiel destacou que os projetos do governo realizarão o sonho de milhares de famílias que sonham com o asfalto na porta de suas casas. O deputado afirmou ainda, que o asfalto é o benefício mais pedido em todos os municípios.

“Já fui diretor do DER e executamos asfalto em vários municípios. Na condição de deputado, as cobranças continuam porque o asfalto melhora a qualidade de vida da população”, acrescentou Neiva.

Neiva disse que a Assembleia Legislativa tem sido parceira do governo, aprovando recursos para a elaboração dos programas “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”. “Estamos dando suporte às ações do governo a fim de melhorar a infraestrutura dos 52 municípios de Rondônia”, declarou.