A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) anunciou que vai destinar uma emenda parlamentar no valor de R$383 mil para instalação de iluminação de led da Avenida Tupi em Cabixi.

A parlamentar participou nesta semana do lançamento dos programas “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” feito pelo Governo de Rondônia nos municípios do Cone Sul, como Cerejeiras, Colorado do Oeste, Chupinguaia e Cabixi.

“Foi um prazer participar do lançamento do programa ‘Tchau Poeira’ feito pelo Governo de Rondônia nos municípios do Cone Sul. Parabéns, governador Coronel Marcos Rocha pelo trabalho em prol dos 52 municípios de Rondônia, quem ganha com isso é a população”, falou a deputada.

Durante o lançamento dos programas do Governo de Rondônia no município de Cabixi a deputada anunciou a destinação do recurso que vai contribuir para melhorar a qualidade de vida da população.

Rosangela Donadon informou que vai destinar o recuso para iluminação de led graças ao pedido feito pelo vereador Michael Barroso. Segundo a deputada, a iluminação de led vai melhorar a segurança pública e o bem-estar à população iluminando ambiente onde as pessoas convivem todos os dias.

“É uma alegria contribuir com o desenvolvimento de Cabixi destinando esse recurso para iluminação de led na Avenida Tupi a pedido do vereador Michael Barroso, meu objetivo é trabalhar em prol da população do Cone Sul”, ressaltou a deputada Rosangela Donadon.