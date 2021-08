O governo de Rondônia, por meio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), vem intensificando as campanhas de prevenção de combate às queimadas nos municípios de Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Cerejeiras, no Cone Sul do Estado.

O gerente regional, Carlos José Fontana, esclarece que a campanha teve início no dia 11 e, durante uma semana, a equipe reforçou as ideias de combate às queimadas, orientando a população sobre os riscos relacionados a incêndios e também danos à saúde, devido à fumaça. “Chegamos à estação mais seca do ano, precisamos alcançar e conscientizar a população sobre os danos causados pelas queimadas e assim diminuir os índices”, reforçou Fontana.

Acompanhado da equipe do Erga, em ação conjunta com os bombeiros militares, o gerente reforçou a campanha nas emissoras de rádio do interior, em busca de alcançar o maior número de pessoas. “Participamos também de uma reunião com a equipe de uma cooperativa agroindustrial para discutirmos sobre campanhas de prevenção e prol de diminuir os focos de queimadas, tanto grandes quanto pequenas”, concluiu o gerente.

Na oportunidade, a equipe do Erga também realizou a ação de recolhimento de resíduos nas margens da estrada. Pois, devido ao tempo seco, a umidade relativa do ar cai e as queimadas à beira das estradas, rodovias e matas se tornam mais comuns.

Além de provocarem danos ao meio ambiente e à saúde da população, as queimadas nas estradas reduzem a segurança dos motoristas, uma vez que a fumaça prejudica a visibilidade dos motoristas.