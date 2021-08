Na noite de sexta-feira, 20, uma guarnição da Força Tática da Policia Militar realizou a prisão de um jovem que portava uma quantidade de maconha e mantinha um jabuti amarelo em cativeiro na casa onde mora, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam patrulhamento de rotina pelo referido bairro, quando abordaram um rapaz com atitude suspeita e encontram em sua posse, 18 gramas de maconha.

Apesar de afirmar já ter sido preso pelo crime de tráfico, o suspeito afirmou que hoje é apenas usuário.

Já na casa dele, os militares avistaram um jabuti filhote, que era mantido em um pequeno cercado de madeira em condições insalubres, sem água.

Em contato com a esposa do jovem, que também estava no imóvel, esta relatou ter adquirido o animal na casa do sogro e ter levado por dó da situação que era tratado anteriormente.

Diante dos fatos, a Polícia Ambiental foi acionada e confeccionou os autos de infração cabíveis ao caso, realizando a retira do animal do local.

Já o morador, recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil juntamente com a esposa para o registro do caso.