Um assíduo internauta do Extra de Rondônia entrou em contato com a redação, no início da semana, questionando o tempo perdido entre o deslocamento de pacientes que utilizam o serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas (hoje localizado no prédio do Centro de Especialidades Vilhenense-CEV) até o Hospital Regional (HR) de Vilhena para realização de exames de tomografia.

Conforme as reclamações, mesmo nos casos de urgência e emergência, os pacientes que necessitam do exame precisam se deslocar até o HR e, em algumas situações, retornarem a UPA. Os internautas sugerem que seria mais fácil uma sala ao lado da UPA que fizesse o atendimento e evitasse o trajeto.

É o caso da vítima de acidente de trânsito ocorrido no final de semana passada. Ela foi levada, de emergência, à UPA, mas, devido à gravidade, o médico solicitou uma tomografia (leia mais AQUI).

Para esclarecer essa situação, o Extra de Rondônia entrevistou a secretária municipal de saúde, Siclinda Raasch. Ela informou que o pronto socorro do HR foi para a UPA devido à reforma e é natural não haver equipamentos de tomografia nessa unidade.

“Hoje o HR passa por uma reforma e toda aquela parte de urgência e emergência está no novo prédio. Lá há equipamento de Raio X, que é usual nos casos de primeiro atendimento da emergência. Já o aparelho de tomografia não é um equipamento destinado à UPA, isso em todo o país. Esse equipamento deve ficar à disposição no hospital”, disse.

A secretaria explica, ainda, que o tomógrafo é um aparelho de alta complexidade, sendo indicado apenas em casos mais graves, tais como traumas no crânio, tórax ou quando apontado pelo médico.

“Ao serem levados ao hospital, os pacientes fazem todos os exames, passam pela clínica médica e, caso seja indicado, voltam à UPA para acompanhamento de 24 horas. Mas não todos precisam fazer esse deslocamento. Esses são protocolos que não foram inventados por nós, são do Ministério da Saúde”, observou.