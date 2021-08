Um crime bárbaro aconteceu na madrugada deste domingo, 22, no município de Cacoal.

Uma mãe assassinou o filho a golpes de faca nas proximidades da Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o que consta no Boletim de Ocorrência, o fato ocorreu na rua Iderval José Brasil, no bairro Novo Cacoal, onde a vítima estava na companhia de amigos fazendo uso de Narguilé e, em dado momento, aconteceu um desentendimento entre o jovem e sua mãe.

Após um bate-boca, ela teria ido até a cozinha, se apossou de várias facas, mas testemunhas interviram na situação. Porém, num momento de descuido, ela novamente foi até a cozinha, pegou outra faca e atacou o filho, sem chance de defesa. Depois, ela fugiu do local numa motocicleta, de cor vermelha.

Imediatamente, as pessoas que presenciaram o fato acionaram a Polícia Militar que se fez presente no local. Porém, o jovem já estava em sem vida.

A Perícia Técnica foi acionada, esteve no local, colheu as informações de praxe e logo após o corpo foi liberado a funerária de plantão.

A vítima foi identificada como Maycon Douglas Medeiros Neumann, de 19 anos; a suspeita do crime foi Identificada pela inicial J.

A Polícia Civil já deu início às investigações, mas, até o presente momento, a mulher não foi localizada.

“FOI ACIDENTE”, ARGUMENTA

Na tarde deste domingo, a reportagem do Extra de Rondônia conseguiu, com exclusividade, uma conversa com a suspeita do crime. Através de aplicativo de mensagens, ela disse que “o que aconteceu foi um acidente”. Questionada sobre o que iria fazer, ela relatou que “não sei, estou sem chão. Estou escondida”.