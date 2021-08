No sábado, 21, um morador do bairro Embratel de Vilhena foi preso após danificar lixeiras das casas de vizinhos e ainda xingar policiais militares e civil.

De acordo com o apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por moradores da rua 2007, devido um homem descontrolado estar danificando lixeiras e xinga do pessoas na rua.

Quando chegaram ao local, os militares avistaram muito lixo espalhado pela rua e localizaram o responsável pelo ato de vandalismo na casa dele, situada na mesma rua.

Da mesma forma como fez com as lixeiras, o suspeito fazia em sua própria casa, destruindo tudo o que via pela frente e xingando os militares de “filhos da puta”.

Totalmente descontrolado, o homem batia no peito e pedia para os policiais atirarem, alegando que não tinha medo.

Em contato com o tio do suspeito, que reside na mesma casa, este relatou para a guarnição que ao chegar em casa já se deparou com o sobrinho totalmente fora de si, chegando a temer que ele fizesse algo contra a vida de ambos.

Após ser contido pelos militares, o homem foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, onde novamente desacatou uma autoridade ao xingar uma policial civil de puta.

O tio do agente não soube informar o motivo pelo qual o sobrinho estava tão alterado.