Acidente aconteceu nesta segunda-feira, 23, no cruzamento da Avenida Juraci Correa Muller, com a Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista de um carro Chevrolet Onix, seguia pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando no semáforo teria perdido o controle do veículo, com isso, bateu no meio fio, e depois num poste de iluminação púbica no canteiro central.

Além da condutora, havia no carro uma criança de três anos, neto da motorista. Não houve feridos, apenas danos materiais.