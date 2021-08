O atleta vilhenense Thúlio Borges, de 27 anos, se consagrou vice-campeão na categoria 68 durante o “Rondônia Champions Day” realizado no dia 07 de agosto. O evento será transmitido para todo o país no próximo sábado 28, as 18h pelo canal no Youtube e Facebook da Saggara Produtora.

O campeonato aconteceu na capital e o adversário de combate foi o portovelhense Leonardo Bélico. Após o confronto, Borges ganhou a luta por decisão unânime dos juízes. Na final, o atleta teve que desistir, pois sofreu uma lesão no ombro.

O atleta é esportista desde os 08 anos, tendo iniciado sua trajetória com a capoeira e Karatê. Atualmente, o lutador é faixa azul no jiu jitsu e laranja no Kickboxing. Para o preparo da competição, Borges contou com o apoio da equipe do “Junior Team” e “Cobra Team”.

