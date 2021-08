Casemiro continua a assumir cada vez mais um papel de liderança no Real Madrid à medida que os jogos do ano vão acontecendo. O meio-campista brasileiro, um dos onze titulares há mais de cinco anos, conquistou o direito de ser considerado um jogador essencial no clube, independentemente de quem seja o treinador.

O jogador, um obsessivo do futebol que analisa todos os seus jogos em detalhes e também os adversários que sua equipe enfrentará, vem melhorando em todas as suas habilidades ano após ano. O meio-campista defensivo que fez sua estreia com Mourinho em 2013 se tornou um dos meio-campistas mais completos do cenário mundial.

Contra o Levante pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, Casemiro mostrou que sua evolução futebolística está longe de estagnar, e continua a progredir especialmente em sua técnica e visão com a bola. Com Modric e Kroos ausentes por lesão, o brasileiro assumiu (com a ajuda da Isco) muito mais responsabilidade tanto na saída de bola quanto na produção e circulação de bola. Somente Nacho fez mais passes que Casemiro, realizando 73 toques contra 65 do meio-campista no ‘Ciutat de València’.

