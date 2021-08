O Napoli confirmou a chegada de um brasileiro ao seu elenco. Trata-se do zagueiro Juan Jesus, que está há uma década no futebol da Itália. Aos 30 anos, ele estava defendendo a Roma depois de um período na Inter de Milão.

De acordo com o site do Napoli, o brasileiro fechou um contrato até o encerramento da temporada. Todavia, o acordo tem a possibilidade de ser renovado. Juan Jesus já está treinando com os novos colegas de times e a disposição do treinador Luciano Spalletti.

Até o momento, o Napoli conta somente com o novo reforço de brasileiro no seu plantel. O zagueiro vai brigar por uma vaga entre os onze iniciais com Koulibaly, Manolas, Constanzo e Rrahmani.

TRAJETÓRIA DE JUAN JESUS

O novo jogador do Napoli foi formado no Internacional, onde integrou o elenco que conquistou o título da Libertadores em 2010. Além disso, o jogador teve a experiência de defender o Brasil no torneio olímpico de futebol em Londres, em 2012. Na ocasião, a seleção nacional foi superada na decisão e ficou com a medalha de prata. A partir daí, o sonho do ouro inédito foi concretizado na Rio de 2016 e obtido novamente na última edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Em relação ao novo desafio, Juan Jesus pode fazer a sua estreia pelo Campeonato Italiano em breve. A equipe inicia a jornada contra o Venezia, time que conseguiu o acesso para a primeira divisão na última temporada, no Estádio Diego Armando Maradona. Em seguida, o Napoli vai encarar o Genoa, fora de casa.

