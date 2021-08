O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), destinou emenda parlamentar no valor de R$ 68 mil para o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer (NACC) com aquisição de máquinas de fraldas, costuras e sacolas que atenderá o projeto “Colcha de Retalho – tecendo e costurando histórias”.

O NACC é uma casa de apoio para crianças e adolescentes com câncer, que se deslocam a Porto Velho para iniciar o tratamento no Hospital do Amor da Amazônia e acolhe cerca de 78 famílias e abrange Rondônia, Estados da Região Norte e países vizinhos.

Durante o tratamento do câncer das crianças, foi observado que há isolamento social, depressão e declínio funcional por parte dos acompanhantes. E ao perceber que a sua maioria são mães, o Núcleo criou o projeto “Colcha de Retalho” com objetivo de amenizar as consequências do estresse causado pela doença com a busca do resgate da autonomia, da autoestima e capacitação da mão-de-obra desses acompanhantes. Sensível a esta causa, o parlamentar fez toda a implementação dos equipamentos, para que a oficina estivesse em pleno funcionamento.

Para a mamãe Andrea Oliveira que acompanha o filho de 13 anos em tratamento contra a doença, o benefício serviu como um alívio “Essa oficina era o que a gente precisava. Muito importante para nós mães, pois a nossa rotina de hospital é muito desgastante. Isso serve como terapia para nós”, frisou.

O presidente do NACC Wilson Correia fez questão de agradecer o parlamentar pelo apoio e reforçou quanto o incentivo pode impactar na vida das mulheres da casa de apoio. “Agradeço ao deputado por atender esse pedido. A oficina será um momento de antiestresse para nossas mães. Oportunizando quem sabe, a formação de grandes costureiras, artistas e artesãs” enfatizou o diretor.

Todos os produtos confeccionados no projeto, serão utilizados para manutenção da casa de apoio, e vendidos na lojinha “Nacc Store” para dar continuidade a iniciativa, assim como gerar uma fonte de renda para os participantes, que por muitas vezes precisam abandonar o emprego devido ao longo período de tratamento dos filhos.

Na Capital, o Núcleo auxilia crianças através de transporte para o hospital do Amor, kit’s escolares, auxílio remédios e cesta básicas. Somado a isto, os serviços oferecidos contam com apoio de uma equipe multidisciplinar, com profissionais voluntários de psicologia, fisioterapia, pedagogo, arquitetos e artesãos. Quem quiser apadrinhar essa causa, pode acessar o site.