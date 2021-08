Na noite de segunda-feira, 23, um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Militar (PM), de Cacoal.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o fato aconteceu no cruzamento da Avenida Cuiabá com a Rua Ji-Paraná, no bairro Jardim Clodoaldo, onde envolveu um veículo de passeio e uma motociclista.

A condutora da motocicleta seguia pela Av. Cuiabá, sentido ao bairro Brizon, quando bateu contra um Fiat Strada, de cor branca. Com o impacto, a mulher teve ferimentos pelo corpo, recebeu socorros da equipe do Corpo de Bombeiro e foi levado ao Hospital Heuro.

Policiais Militares estiveram no local onde registraram a ocorrência e liberaram o tráfego de veículos.