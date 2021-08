A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena, foi destaque na Campanha Nacional de Vendas do Sicoob (CNV) recebendo o “Troféu Fidelidade” na categoria “Conjunto da Obra”, sendo a cooperativa que entre todas do Sistema Sicoob mais se destacou nas vendas de produtos e serviços em 2019.

O prêmio foi entregue no dia 20 de agosto, durante a cerimônia virtual promovida pelo Banco Sicoob. A cooperativa também foi premiada com o “Troféu Fidelidade” com o produto Sipag, em volume nominal, referente ao ano de 2020. A cooperativa obteve o maior faturamento nas maquininhas Sipag no Brasil, no mesmo ano em que comemorou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento.

De acordo com Ivan Capra, presidente do conselho administrativo da Sicoob Credisul, o prêmio foi conquistado graças ao empenho de toda a equipe. “Esse é o resultado de muito trabalho, do nosso gerente de produtos e serviços Isaias Batista e de toda a equipe que está sempre fazendo o melhor para os nossos cooperados e conquistando resultados fantásticos”, disse. Ivan também agradeceu a cooperativa central Sicoob Norte, pela assistência e o apoio dado à Sicoob Credisul.

O prêmio “Troféu Fidelidade” foi criado pelo Banco Sicoob como forma de valorizar o cooperativismo de crédito, como também, reconhecer o papel fundamental que esse modelo tem na construção de uma vida econômica sólida e próspera para o país. O formato do troféu, um cisne dourado, simboliza a fidelidade das cooperativas e dos associados.

A Sicoob Credisul está entre as maiores cooperativas de crédito do Brasil e entre as cinco maiores do Sistema Sicoob, com mais de 57 mil cooperados. São 41 pontos de atendimentos em 32 cidades de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso.