Na madrugada desta terça-feira, 24, a Polícia Militar (PM) registrou uma ocorrência de arrombamento e furto em Cacoal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o episódio ocorreu por volta das 01h30, na Avenida Geraldo Cardoso Campos, no bairro Josino Brito.

A ação foi todo filmada pelo circuito de monitoramento do estabelecimento comercial. O suspeito chega no local e, manuseando um pedaço de ferro, consegue quebrar o cadeado da grade e abrir a porta da loja.

Já dentro do estabelecimento, ele foi direto ao caixa na procura de dinheiro. Porém, conforme a polícia, a proprietária não deixa mais dinheiro no local desde que foi vítima de outro furto a quase 1 ano. Como não localizou o que queria, o “larápio” furtou algumas peças de roupa e saiu do local.

Contudo, o suspeito não contava que um vizinho que estava observando toda a ação e, para o azar dele, foi seguido, deixando as roupas para traz e empreendendo fuga. Sendo assim, o jovem que recuperou as roupas entrou em contato com a proprietária e fez a restituição das vestes.

