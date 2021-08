Pela primeira vez na história das corridas pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia, a categoria terá um local específico para o debate de ideias, com atividades que vão além dos tradicionais comitês de campanha.

A “Casa Juntos pela Advocacia”, do movimento que tem como um dos líderes o pré-candidato à presidência Márcio Nogueira, será aberta na quarta-feira 25. No evento inaugural, a partir das 18h, haverá um bate-papo sobre marketing jurídico com os advogados Carla Manuela e Wilson Vedana.

O espaço, que fica na avenida Lauro Sodré, 2331 – Olaria, em Porto Velho, terá uma programação fixa de rodas de conversa com Márcio Nogueira, workshops, palestras sobre questões específicas do direito e outros temas de interesse da advocacia, além de happy-hours. A agenda de eventos, horários e convidados será divulgada semanalmente.

Todos os dias, incluindo finais de semana, a “Casa Juntos pela Advocacia” estará aberta para distribuição de materiais e adesivação de veículos, em horário comercial. Nas palestras e workshops, serão abordados assuntos como inovação e tecnologia, acompanhamento digital e sistemas de automação de processos, sustentação oral online, troca de experiências com lideranças da advocacia rondoniense, entre outros.

Nas conversas com Márcio Nogueira, o pré-candidato terá a oportunidade de apresentar suas propostas aos colegas de profissão e ouvir sugestões da categoria. Todas as atividades serão abertas aos advogados, respeitando as limitações impostas pelas autoridades estaduais e municipais em função da pandemia de covid-19.

“A Casa Juntos pela Advocacia é um espaço de encontro e diálogo. Estaremos permanentemente de portas abertas a todos os advogados e advogadas para ouvi-los, trocar experiências e discutir como podemos fortalecer ainda mais a advocacia de Rondônia”, resume Márcio Nogueira.

O advogado de 40 anos, com 17 de atuação profissional, tem aliados de peso ao seu lado, como o atual presidente da Ordem Elton Assis, e o conselheiro federal da OAB Andrey Cavalcante, que também presidiu a OAB/RO.

Márcio reforça que o movimento “Juntos pela Advocacia” representa a união e a continuidade de avanços importantes conquistados nos últimos anos. Para ele, a advocacia vinha, há algum tempo, se sentindo distante de seus representantes, algo que foi intensificado durante a pandemia.

“A situação ainda requer cuidados, mas precisamos olhar no olho das pessoas, acolhê-las e promover atividades que ajudem os profissionais. Por isso eu digo a todos os meus colegas advogados e advogadas: podem entrar, que a Casa Juntos pela Advocacia é nossa”, diz Nogueira.