O produtor rural já pode emitir o extrato de movimentação de seu rebanho (EMR), de entradas e saídas de animais, de forma totalmente independente. A nova funcionalidade no sistema on-line da Agência, já está em operação, sem a necessidade comparecer a uma unidade da Idaron ou solicitar de forma remota o documento.

O extrato de movimentação dos rebanhos, permite obter os dados de quantidade e datas de movimentação, de acordo com o período solicitado pelo produtor. Esse extrato é possível em função do cruzamento das informações de lançamentos das Guias de Trânsito Animal (GTA) já inseridas na ficha de exploração pecuária do produtor, no sistema.

O acesso aos serviços on-line é o mesmo utilizado para outras funcionalidades como a própria solicitação da GTA on-line, na emissão de Declaração para o Imposto de Renda, na Declaração Cadastral de Rebanho durantes as campanhas ou para a consulta do Saldo Atual.

Ainda que, já existia a possibilidade de emissão da Declaração Cadastral de Rebanho, atualmente com mais de 400 mil emissões, não existia a possibilidade de verificar a quantidade e datas das movimentações, e ainda com a necessidade de solicitar o documento presencialmente na Idaron.

A partir de agora, o serviço está aprimorado para a emissão no modelo de Extrato que traz muito mais informações, sendo muito mais facilitado de forma totalmente digital, e, sem alterações nas funções de acesso.

“Essa nova função busca modernizar o sistema e beneficiar o produtor que terá mais agilidade, liberdade e independência no controle de seus rebanhos considerando ser um documento muito utilizado para algumas necessidades deles (produtores) tais como para sua aposentadoria, em inventários ou alienação, e em garantias bancárias quando necessário”, afirma o presidente da Idaron Julio Cesar Rocha Peres.

As informações do banco de dados do sistema estão em plataforma integradas e on-line, e os produtores podem se conectar acessando o site da Idaron através do computador, celular, tablet ou outro dispositivo móvel que possua acesso à internet. Os produtores que tiverem dúvidas quanto aos documentos que estão disponíveis ou da forma de emissão, poderão entrar em contato com a Idaron de seu município, por meio dos telefones ou e-mails obtidos no site da agência, no www.idaron.ro.gov.br.

“A Idaron busca sempre estender os serviços no formato digital para possibilitar mais conforto e para melhor atender o produtor do Estado. Com essa proposta, os atendimentos ficam cada vez mais descentralizados podendo ser realizados via web, sem, contudo, deixarmos de estar sempre de portas abertas para os produtores que preferirem o comparecer às Unidades da Agência”, explicou o Presidente Julio Cesar.