No final da tarde de terça-feira, 24, uma adolescente e uma jovem foram flagradas por uma Guarnição da Polícia Militar, transportando 1 kg de maconha em um veículo de aluguel, na Avenida Solimões, em Colorado do Oeste.

De acordo com o registro do caso, após receber informações de que as duas mulheres, que já são conhecidas no meio policial, teriam desenterrado algo suspeito do quintal de uma casa localizada na referida avenida, uma guarnição se dirigiu até o imóvel e presenciou o momento em que as suas mulheres entraram em um carro de aluguel.

Abordado, o motorista relatou estar apenas atendendo a uma corrida solicitada pelas mulheres, e entre ambas, que estavam no banco de trás, os militares encontraram três tabletes de maconha, que juntos pesaram 1,020 kg.

Diante do flagrante, uma das autoras confessou ter recebido o entorpecente via Correios e que de fato as duas vivem da venda de drogas.

Já na casa onde as garotas foram vistas desenterrando a maconha, foi realizada uma revista minuciosa com ouso de cães farejadores, porém, nada de ilícito foi encontrado.

Após receberem voz de prisão as autoras do crime de tráfico de drogas e corrupção de menores foram apresentadas na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso na presença de representantes do Conselho Tutelar.