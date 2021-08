O 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena teve início na noite de terça-feira, 24, com uma festa de abertura realizada no Parking Sicoob Credisul, marcada por um jantar com comida tropeira e show com músicas sertanejas raiz. No evento, foram divulgados em primeira mão os pratos do roteiro gastronômico, criados pelos chefs dos 13 estabelecimentos participantes especialmente para o festival.

Na festa, foi apresentado também o App Sicoob Sabor, uma das grandes novidades desta edição. Por lá, os clientes que degustarem os pratos poderão avaliar e ajudar a definir os ganhadores do “Prato do Ano” e “Garçom do Ano”, além de conferir toda a programação do festival. O aplicativo está disponível para download no Google Play e App Store.

O chef Diogo Sabião, que representou Rondônia no reality “Mestre do Sabor” da Rede Globo, esteve presente e falou da importância de eventos gastronômicos para a região. “É muito bom estar de volta a minha terra natal e saber que existe um festival gastronômico aqui, fiquei muito feliz. Sem dúvida, festivais como o Sicoob Sabor ajudam na valorização da gastronomia, dos ingredientes regionais e da cultura local”, disse.

A comida tropeira que conquistou o público da noite foi preparada pelos chefs Cuiabano, de Campo Grande (MS) e Thiago Dal Cortivo de Vilhena (RO). O jantar composto por arroz carreteiro com chips de queijo, linguiça artesanal e salada rondoniense, foi servido ao som de Luis Lopes e banda de Vilhena (RO), com repertório de pop rock e MPB. O show principal ficou por conta do Grupo Violado de Santa Bárbara do Oeste (SP) que embalou o público até o final da festa com clássicos sertanejos e muita moda de viola.

O festival Sicoob Sabor, promovido pela cooperativa de crédito Sicoob Credisul com sede em Vilhena (RO), tem como tema da 4ª edição “Comida Com Afeto” e vai até o dia 14 de setembro, com o roteiro gastronômico e diversas atividades culturais. Confira os pratos do festival e a programação cultural no App Sicoob Sabor ou no site www.sicoobsabor.com.br.