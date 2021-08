Por iniciativa do deputado Cirone Deiró os 41 anos do jornal impresso Tribuna Popular será marcado com homenagem concedida pela Assembleia de “Medalha do Mérito Legislativo”.

Fundado em 23 de agosto de 1980, pelo jornalista e pioneiro Adair Antônio Perin. O Jornal Tribuna Popular se tornou um dos maiores acervos históricos de Cacoal e também do Estado de Rondônia. Ao longo de sua trajetória, o jornal Tribuna Popular registrou em suas páginas as lutas e dificuldades dos pioneiros que construíram o Estado de Rondônia, especialmente, a Capital do Café.

Para o deputado Cirone Deiró homenagear com a “Medalha de Mérito Legislativo” o jornal Tribuna Popular, o mais importante jornal do interior de Rondônia foi uma forma de reconhecer toda importância histórica do jornal que essa semana encerra as atividades do formato impresso e passará a ser 100% virtual.

A decisão do seu fundador, Adair Antônio Perin segue o mesmo caminho adotado por outros jornais impressos que continuam informando seus leitores, agora pela internet. “Esse foi o único caminho que o empresário e jornalista encontrou para manter em atividade o jornal Tribuna Popular e nós cacoalenses e rondonienses agradecemos sua dedicação e empenho na missão de bem informar a sociedade”, afirmou.

Cirone disse que folhear as páginas do jornal a cada sexta-feira, por muitos anos, era a única forma de se manter informado sobre os acontecimentos políticos, empresariais e sociais da Capital do Café. “Sem falar na coluna ‘Boca Maldita’ que sempre nos atualizava sobre os acontecimentos dos bastidores político da Capital do Café. Muitas vezes, iniciávamos a leitura do jornal pela ‘Boca Maldita’, porque os relatos eram sem meias palavras. Tudo era feito com muita irreverência, bom humor e respeito”, recorda já com um sentimento de saudades.

Na avaliação do deputado Cirone Deiró, o jornalista Adair Perin está dando demonstração de resiliência e perseverança características que acompanham os empreendedores que se mantém no mercado empresarial.

“Aliás, perseverança, respeito, bom humor e fé em dias melhores fizeram parte da trajetória do empreendedor e pioneiro Adair Antônio Perin, responsável pelo mais importante jornal impresso do interior do Estado”, celebrou ao destacar o novo ciclo.

O jornal agora entra em uma nova fase, será totalmente on-line. Todos podem acompanhar as notícias de Cacoal e região em tempo real pelo site. “Essa homenagem é também meu agradecimento público ao pioneirismo e perseverança do Perin e sua família, especialmente os filhos Giliane e Tales que nos últimos anos, passaram a integrar a equipe do jornal. Minha homenagem também a todos os colaboradores que ajudaram a construir a cada semana as páginas do Tribuna Popular que chegava as nossas mãos a cada sexta-feira”, declarou.

HISTÓRIA DO JORNAL TRIBUNA POPULAR

O Jornal Tribuna Popular é fruto de um olhar atento do seu fundador, jornalista Adair Antônio Perin, que chegou em Cacoal, em 1979, e logo percebeu que único meio de comunicação da cidade era um alto falante que tocava músicas e fazia divulgação dos acontecimentos do cotidiano. No início o jornal era impresso em Porto Velho e Manaus.

Considerando as dificuldades das estradas, as vezes o jornal demorava semanas para chegar a Cacoal. A BR 364 ainda não tinha asfalto, o que dificultava em muito o trajeto, que em época de chuva fazia Adair Perin passar noites na estrada devido aos atoleiros. Mas, as dificuldades iniciais não foram o suficiente para fazer o visionário Perin desistir de fazer prosperar e manter um jornal impresso no município de Cacoal.

Para quem tem a oportunidade de visitar a sede do Jornal Tribuna Popular pode constatar nos arquivos que uma das mais importantes reportagens foi a emancipação de Rondônia, de Território Federal para Estado, esse momento histórico está registrado nas páginas do jornal, que também no 1982 registrou as primeiras eleições para prefeitos, governadores, senadores e deputado em Rondônia.

“E assim, o jornal Tribuna Popular continua até os dias de hoje, registrando todos os fatos relevantes de Cacoal e também do Estado. Desejo a família Tribuna Popular êxito nessa nova fase do jornal que com certeza terá desafios muito maiores do que aqueles superados até o momento, mas estou certo de que a família Perin usará toda a experiência desses 41 anos de jornalismo impresso para manter a sociedade informada nas plataformas on-line” celebrou Cirone.