Em Cacoal, no último dia 12, Silvia Cristina e Ana Maria Gurgacz esposa do senador Acir Gurgacz tiveram calorosa recepção das autoridades, vereadores, secretários municipais e de representantes de segmentos diversos em agradecimento aos inúmeros recursos trazidos ao município pela deputada e pelo senador. Estou de branco e preto entre a deputada federal Silvia Cristina Chagas, o prefeito Adailton Fúria, a empresária Ana Maria Gurgacz, o presidente João Paulo Pichek da Câmara Municipal e o vice-prefeito Cássio Gois da Capital do Café.

Registrei a médica anestesista Luana Pelizaro e sua mãe Márcia em dia de compras na tradicional e moderna loja Casa & Decoração em Cacoal, que tem tudo que o cliente precisa em móveis, cortinas sob medida, tapetes, quadros e decorações para qualquer tipo de ambiente. Sempre com as melhores condições e facilidades. A atual campanha está com 15% de desconto à vista ou em até 12x sem juros. Além de atender com os móveis planejados dimare, com equipe de projetistas e arquitetos.

Graduado em medicina pelo Centro Universitário São Lucas em Porto Velho no ano de 2013, Diogo Rabelo fez pós-graduação em dermatologia em São Paulo/SP, onde mora desde então, e tem disputada agenda de consultas e procedimentos em sua prestigiada Clínica DR+.

Diogo ainda encontra tempo para atender também em Cacoal, cidade de onde é natural, e que já atendeu mais de 100 pessoas da Capital do Café e região. O médico Diogo tem se dedicado a ser diferencial para a sociedade com ações de apoio aos necessitados.

Nos procedimentos que faz, parte dos valores arrecadados são convertidos para doação de cestas básicas e construção de uma Casa de Apoio em Cacoal, para familiares carentes de pacientes em tratamento. O próximo atendimento em Cacoal está marcado para o período de 30/08 a 04/09, e serão realizados no Clínica Corpo e Imagem, na Rua São Luiz.

Em Cacoal, na Sicoob Fronteiras registrei um de seus fundadores empresário Gilmar Odorisi com o cooperado empresário Jocimar Sepp da Distribuidora Frios Cacoal.

Visitei e cumprimentei o amigo jornalista pioneiro em Cacoal, Adair Perin que tem uma vida dedicada ao jornalismo com seu jornal Tribuna Popular, do qual é editor e que completou 41 anos no último dia 23, e amanhã, dia 27, circula sua última edição impressa, mas continua firme na versão online. O jornalista Perin recebeu inúmeras homenagens, entre elas, da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Cacoal com presença de toda diretoria e do prefeito Adailton Fúria.

Em Cacoal, na próxima segunda-feira, dia 30, a farmacêutica e bioquímica Amanda Baia Maciel da Medical Center comemora aniversário ao lado do esposo o cirurgião-dentista Luiz Henrique Maciel da Clínica Odontos – Centro de Reabilitação Oral.