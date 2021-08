Voltemos ao primeiro tempo. Renato escalou o seu time titular típico, com ajustes na zaga devido às ausências de Léo Pereira e Rodrigo Caio. O que se viu, porém, foi uma equipe longe daquela avassaladora que empilha goleadas.

O Grêmio dominou o meio-campo com um trio de volantes que se sobrepôs a Willian Arão e Diego. Thiago Santos, Vilasanti e Lucas Silva tinham vantagem numérica do setor e envolviam facilmente os rubro-negros. Como consequência, a defesa do Flamengo era constantemente exposta, e os homens de frente dificilmente recebiam em boas condições.

Uma solução que começou a ser desenhada ainda no primeiro tempo foi a mudança de posicionamento de Everton Ribeiro. O camisa 7 ainda defendia pelo lado direito, mas, com a bola, passou a atuar mais centralizado, ajudando os volantes na saída de bola e até se oferecendo no lado esquerdo para jogar. Isso equilibrou as ações por um breve momento, até a expulsão de Isla.

Ajustes e gol de Bruno Viana

O Flamengo foi para o intervalo numa situação difícil. Já havia perdido Bruno Henrique por lesão e agora precisava remontar a defesa. Renato fez duas alterações fora de seu padrão e que se mostraram certeiras: saíram Arrascaeta e o pendurado Diego, entraram Matheuzinho e Thiago Maia.

A rearrumação foi simples: um 4-4-1, com Gabigol no ataque, Thiago Maia e Arão como volantes. Everton continuou ajudando por dentro, num momento ainda mais necessário para evitar a superioridade dos volantes do Grêmio, e Michael seguiu aberto na esquerda para os contra-ataques.