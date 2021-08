A reportagem do Extra de Rondônia acaba de confirmar que a jovem Letícia Alves de Oliveira, de 22 anos, que segundo a família desapareceu na tarde do dia 24, quando saiu para fazer uma caminhada no município de Colorado do Oeste, embarcou na noite do mesmo dia, em um ônibus com destino a Vilhena.

No entanto, ao desembarcar, Letícia não tomou nenhum outro ônibus ou táxi que possa a ter levado para outro município, porém, a reportagem do site recebeu informações ainda não confirmadas, de que a jovem está residindo com um homem na cidade de São Miguel do Guaporé, onde já conseguiu emprego em uma conveniência.

Em conversa com uma prima de Letícia, a reportagem do site foi informada de que os pais já estão tentando fazer contato a polícia do referido município, a fim de confirmar as informações.