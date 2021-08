A jovem Letícia Alves de Oliveira , de 22 anos, está desaparecida desde a tarde do dia 24, quando saiu para fazer uma caminhada no município de Colorado do Oeste, onde mora com a família.

De acordo com Nilva Pires de Oliveira, prima da jovem, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, Letícia saiu de casa dizendo que ia caminhar como de costume e cerca de três horas depois, a mãe dela sentiu uma angustia e ligou para a amiga da filha com quem ela costumava se exercitar.

Ao ser informada pela colega de Letícia de que ambas não tinham saído juntas naquele dia, a mãe passou a ligar para a filha, mas o telefone só dá fora de área.

Quando Letícia saiu de casa carregava uma mochila pequena e ao ser questionada pela mãe sobre o que havia dentro, a jovem afirmou que eram maquiagens, pois iria com a amiga tirar uma fotos, porém, a família sentiu falta de algumas peças de roupas.

Como desde então Letícia não deu mais notícias, a família registrou o caso na Delegacia da Polícia Civil e segue em busca do paradeiro da jovem que começou a fazer acompanhamento psicológico recentemente.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Letícia favor entrar em contato com a família pelos número (69) 98436-8145.