A Polícia Militar (PM) recebeu denúncias, através do telefone 190, informando o endereço de uma casa, que possivelmente seria utilizada para comercializar armas e drogas ilícitas, no município de Pimenta Bueno.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, na manhã de terça-feira, 24, uma equipe de policiais realizou a abordagem num suspeito que saia da casa onde era realizada a comercialização de entorpecentes.

Durante revista pessoal, foi localizado, num dos bolsos do infrator, uma porção de droga, aparentando ser crack.

Mediante a situação, foi pedido apoio de outras guarnições policiais para realizarem uma varredura no local, onde foram encontrados três armas de fogo (01 pistola, calibre 380, municiada com nove munições intactas), 01 garrucha (calibre 22, municiada), 01 espingarda (calibre .20, com quatro cartuchos), além de quase um quilo de maconha, 100 gramas de “crack”, ambos embaladas de forma característica para o tráfico, e a quantia de R$ 355,00.

Quatro pessoas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos para os procedimentos de praxe.