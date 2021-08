Na manhã de quarta-feira, 25, uma equipe da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia (Sefin) realizou a apreensão de 36 toneladas de café canilon em grãos que seriam transportadas de forma ilegal para fora do Estado.

De acordo com informações da assessoria, servidores do Posto do Idaron, localizado no km 180 da BR-174, sentido Juína – MT, solicitaram a presença dos fiscais da Sefin no local devido a suspeita de que a carga possuía alguma irregularidade, uma vez que a rota é incomum para o transporte do referido produto.

Já no local, os Auditores Fiscais descobriram que o carregamento se deu em Ministro Andreazza/RO, ao contrário do que estava informado na nota fiscal, no sentido que o café havia sido carregado na cidade de Rondolândia/MT e tinha como destino a capital do mesmo Estado. O modus operandi objetiva não pagar o ICMS do Café ao Estado de Rondônia.

A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 420 mil e estava armazenada em 24 grandes bolsas com 1.500 kg cada.

Diante do flagrante infracional, a mercadoria foi apreendida e o crédito tributário constituído.