Na quinta-feira, 29, um morador do bairro Assossete de Vilhena abordou uma guarnição da Polícia Militar depois de suspeitar que houvesse algo de errado com um veículo que havia comprado pelo valor de R$ 8 mil na cidade de Cacoal.

De acordo com a vítima, após negociar via whatsapp um motocicleta Honda CG Fan, modelo 2019 com um morador de Cacoal, pelo valor de R$ 8 mil, ela foi até o referido município para buscar o veículo e realizar o pagamento.

Ainda segundo a vítima, antes de retornar para Vilhena, ela foi até um despachante e constatou que estava tudo de correto. Porém, já em sua residência, o comprador do veículo acabou analisando melhor a motocicleta e viu que o ano de fabricação junto ao chassi era 2017, o que o levou a suspeitar que havia algo de errado e ligar para a pessoa cujo nome estava no documento, tendo este relatado ser morador de Ariquemes e não ter vendido seu veículo, pois o mesmo estava estacionado no pátio da empresa onde trabalha.

A pedido do referido comprador, os militares realizaram uma consulta e descobriram que a placa e o documento não correspondia ao veículo em questão e que na verdade a motocicleta que estava em posse da vítima se tratava de uma Honda CG Fan 160 de modelo 2017, com placa NED-6914 de Rolim de Moura, que possuía registro de roubo.

Diante dos fatos a vítima foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil juntamente com a motocicleta para o registro da recuperação.