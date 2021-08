A Polícia Federal (PF) deflagrou na última terça, 24, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a operação Pertinácia II, com o objetivo de combater a exploração de madeira na Terra Indígena Roosevelt.

A segunda fase da operação teve início após o recebimento de informações de que madeireiros, com a colaboração de lideranças indígenas, que cobram valores por cargas retiradas, continuam diariamente a extrair dezenas de caminhões com toras de madeira oriundas da região, com destino a madeireiras situadas em Espigão D’oeste e cidades vizinhas.

Durante a incursão no local, que durou mais de 36 horas ininterrupta e contou com a participação de policiais federais e agentes do IBAMA, foram inutilizados serrarias e maquinários, incluindo tratores esteira, um prejuízo direto no patrimônio dos criminosos.

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, enquanto transportava caminhão com toras de madeira.

