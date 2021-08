Em Brasília (DF) desde o início da semana, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), percorre ministérios e manteve audiências com parlamentares da bancada de Rondônia.

Ele manteve encontro com o senador Acir Gurgacz (PDT), a quem agradeceu pelos benefícios destinados à cidade “Portal da Amazônia”, e anunciou a licitação de obras de asfalto no bairro Cristo Rei.

“Hoje estive com o senador Acir que já assegurou recursos para a pavimentação do Embratel, em fase de conclusão, e para o Cristo Rei e adjacências, que terá suas propostas abertas neste dia 30 de agosto, de maneira pública, como sempre fazemos. O senador elogiou a velocidade e eficiência com que empregamos os recursos no município”, disse o mandatário municipal.

Na pauta também foi analisado um assunto antigo: a duplicação da BR-364. Por sua vez, o senador garantiu que “continuaremos mandando investimentos para Vilhena porque sabemos que todo recurso lá é bem aplicado”.

>>> ASSISTA O VÍDEO ABAIXO:

https://