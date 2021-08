O Porto Velho enfrentará neste neste sábado, às 15 horas (horário de Rondônia), o Brasiliense-DF no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2021.

O torcedor poderá acompanhar pela plataforma Eleven Sports.

Com duas vitórias, sete empates e três derrotas na Série D do Brasileiro, o Porto Velho é o sexto colocado no grupo A5 com dez pontos. Já o Brasiliense-DF é o quarto colocado com 17 pontos.

Para o duelo entre Brasiliense-DF x Porto Velho foi designado o árbitro paulista Thiago Lourenço de Mattos, que será auxiliado pelos brasilienses Lucas Torquato Guerra e Renato Gomes Tolentino, enquanto que o quarto árbitro será o também brasiliense Maguielson Lima Barbosa.

Assista o duelo entre Brasiliense-DF x Porto Velho: