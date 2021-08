No início da tarde deste sábado, 28, o casal Erliano Rodrigues e Shirley Zefalon, sargento da PM e professora, respectivamente, evitou uma tragédia na RO-383, mais precisamente na ponte sobre o Rio Machado, em Cacoal: uma mulher queria tirar a própria vida ameaçando pular da referida ponte.

Ao Extra de Rondônia, Shirley enviou um vídeo mostrando o momento em que jovem ameaçava pular da ponte.

Ela disse que seguia pela rodovia, sentido área rural do município, onde iria lecionar, quando resolveu filmar o percurso que estava fazendo. Logo avistaram uma aglomeração de pessoas sobre a ponte e, ao verem a seriedade da situação, resolveram parar e ajudar.

Shirley, que é professora e advogada, utilizou seus argumentos na tentativa de evitar a tragédia. Outro rapaz não foi identificado também ajudava nas “negociações” com a jovem, que estava transtornada.

Enquanto isso, Erliano ligou para uma equipe do Corpo de Bombeiros para que pudesse auxiliar de alguma forma. Nesse momento, a jovem soltou as mãos da cabeceira da ponte e foi agarrada pela cintura e jogada no colo da professora que ficou extremamente emocionada com o ocorrido. “Se a jovem se jogasse de cima da ponte, eu também pularia com a bolsa nas costas e tentaria salva-la de alguma forma”, disse Shirley, emocionada.

A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e encaminhou a jovem ao hospital para receber atendimentos médicos.

