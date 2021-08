De virada, por 2 a 1, o Brasiliense superou o Porto Velho no Estádio Serejão.

Com o resultado deste (28) à tarde, o Jacaré segue em quarto lugar no grupo 5 dentro da zona de classificação para a próxima fase do Brasileirão da Série D e vai decidir a vaga na próxima rodada contra o Goianésia. Já a eliminada Locomotiva despede-se da competição contra o União Rondonópolis. Em cobrança de falta, o Porto Velho saiu na frente do marcador com um forte chute de longa distância de Everaldo. O primeiro tempo terminou com o time do treinador Wesley Edson conquistando a vitória consecutivo. Mas, na etapa, o treinador Luan Carlos veio com duas novidades em campo: Ferrugem e Didira. Coube ao primeiro em lindo arremate de fora da área deixar tudo igual no placar.

O gol da virada seria do capitão Aldo. Houve irregularidade no lance, mas a arbitragem não percebeu o toque de mão, antes da conclusão da jogada, confirmando o tento para o Brasiliense.