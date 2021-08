No último dia 20 de agosto, as lojas Gazin realizou a entrega dos valores arrecadados em uma campanha a nível nacional denominada “Pintando o 7 com a APAE”.

A campanha que visava o recolhimento de R$ 7 reais para a referida instituição a cada R$ 100 em vendas realizadas em todas as lojas do país, foi realizada durante todo o mês de Julho e somou um total de R$ 2.032.300,00 em arrecadações.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o gerente da Loja Gazin de Colorado do Oeste, Alcimar de Oliveira afirmou que após o encerramento da campanha, foi realizada a divisão do valor entre todas as unidades APAE do país e entregue para a instituição local, o valor de R$ 6.503,00.