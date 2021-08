A cerejeirense Franciele Feraz, de 29 anos, entrou em contato com a equipe do Extra de Rondônia nesta segunda-feira 30, pedindo doações de alimentos, fralda e leite em pó para a sobrinha de 04 meses.

Franciele narra que a mãe da criança vive em situação de rua, e ela junto a cunhada dividem a guarda e as despesas da criança, mas com o agravo da pandemia está desempregada e não tem nada para alimentar a sobrinha nem o que comer com o esposo hoje.

Segundo a dona de casa, o esposo sofre com problemas na coluna e vive de diárias. Quem quiser contribuir com alimentos, fralda e até o leite basta entrar em contato com o telefone 9 9286-8687.