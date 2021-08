O deputado Cirone Deiró acompanha com atenção junto com o diretor do DER, Elias Rezende o início das obras de construção da ponte de concreto sobre o Rio Ararinha, localizado na RO – 495, antiga linha 75, município de Parecis.

Com 30 metros de comprimentos e nove de largura para a execução da obra estão sendo investidos R$ 2,7 milhões, recursos do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha), administrado pelo DER.

A previsão é de que a nova ponte de concreto seja concluída nos próximos três meses. A proposta para a execução da obra foi apresentada ao governador Marcos Rocha, pelo deputado Cirone Deiró, em maio de 2021.

Cirone destacou o compromisso do governador Marcos Rocha em atender mais essa importante demanda do município de Parecis com investimento em infraestrutura. O deputado fez questão de registrar que o vereador Serjão foi o responsável por trazer-lhe essa reivindicação dos moradores, especialmente do setor produtivo.

“Há anos, o vereador Serjão vivenciava as dificuldades e até mesmo alguns acidentes provocados pelas péssimas condições da antiga ponte de madeira que não oferecia segurança aos motoristas. Sensibilizado com a gravidade da situação pediu meu apoio para levar ao conhecimento do governador essa realidade. Tão logo conversei com o governador, ele determinou ao diretor do DER, providências para fazer a licitação e iniciar as obras,” explicou.

Para o vereador Serjão, o investimento que o governador Marcos Rocha está realizando com o apoio e parceria do deputado Cirone Deiró, na construção dessa ponte de concreto vai impactar de forma positiva o desenvolvimento do município de Parecis e região.

“Somos um município com forte potencial produtivo agrícola e pecuária, atividade que depende de boas condições de trafegabilidade na área urbana e rural. Essa ponte liga os bairros ao centro da cidade era comum a ponte cair no período da chuva. Por isso, estamos celebrando essa importante conquista para o nosso município. Registro meu reconhecimento ao trabalho do deputado Cirone, do diretor do DER, Elias e especialmente, do governador Marcos Rocha”, concluiu ele.

Para o prefeito Marcondes de Carvalho o compromisso do deputado Cirone Deiró com o desenvolvimento dos municípios rondonienses tem sido marcado pela boa interlocução com o governador Marcos Rocha e toda a equipe de governo.

O prefeito disse que na condição de gestor, o governador não consegue estar ao mesmo tempo em todos os municípios, por isso, o trabalho do deputado Cirone tem sido fundamental para os investimentos nos municípios. “Na condição de prefeito agradeço a parceria do deputado Cirone e a atenção que o município de Parecis tem recebido do diretor do DER, Elias Rezende e do governador Marcos Rocha”, disse.