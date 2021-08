Com emenda parlamentar do deputado Eyder Brasil (PSL) a escola Rio Guaporé que fica na Zona Sul de Porto Velho foi climatizada e modernizada. Ao todo foram destinadas duas emendas para unidade, uma no valor de R$ 40 mil para aquisição de centrais de ar-condicionado e outra no montante de R$ 30 mil para compra de materiais permanentes.

Com o recurso foi possível instalar aparelho de ar-condicionado em todas as salas de aula e também na parte administrativa da escola. Novos computadores, impressoras coloridas, projetores Datashow e caixa de som foram adquiridos.

Segundo a diretora da escola Karla Fernandes, esses benefícios trarão mais conforto e condição de trabalho para os profissionais da escola. “Os novos equipamentos modernizaram o nosso trabalho, a nossa unidade hoje é outro nível. Esse investimento mudou a realidade da Escola Rio Guaporé”, reforçou a diretora Karla Fernandes.

Com a climatização o ambiente de sala de aula ficou livre de ruídos e com temperatura mais agradável, o que influencia diretamente no rendimento dos alunos. “A concentração das crianças é totalmente diferente de antes, era uma dificuldade trabalhar com o calor insuportável, agora é outra coisa”, enfatizou a professora Doani Macedo.

Para o parlamentar Eyder Brasil investir em educação é investir no futuro. “Concentro meus esforços para que cheguem cada vez mais recursos para a educação, a serem aplicados no setor em todos os cantos de nossa Rondônia, pois acredito que essa

importante ferramenta abre oportunidades para uma geração”, afirmou o deputado.