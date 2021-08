Estreante na política, o vereador Ezequiel Câmara (PP), conhecido como “Minduim”, conseguiu um feito e tanto logo na sua primeira viagem à Brasília na condição de detentor de mandato eletivo em Cacoal.

Ele encaminhou demanda da localidade de Riozinho, onde reside e a qual representa no Parlamento de Cacoal, nos gabinetes do poder na capital federal e obteve resposta imediata de nada menos que o Palácio do Planalto. Para falar dessa e de outras ações, o vereador visitou a redação do Extra de Rondônia, no último sábado, 28, e concedeu entrevista no retorno da viagem.

Para Minduim, a viagem para Brasília foi uma “experiência marcante”, além de ter sido uma ação muito positiva para a comunidade que representa. “Estive em gabinetes da bancada federal e em diversos locais de representação de órgãos do governo federal, protocolando pedidos de resolução de demandas de Cacoal, o obtendo respostas imediatas, além de comprometimento de autoridades com as solicitações”, revelou.

O mais impactante foi o retorno imediato que obteve ao encaminhar Moção de Apelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo apoio para um projeto de construção de avenida marginal à BR-364, entre Riozinho e a cidade de Cacoal, com pista para ciclistas, o que dará segurança e vai garantir com plenitude o direito de ir e vir aos moradores do distrito e da cidade. “A resposta foi imediata, e até mesmo surpreendeu deputados federais de Rondônia, que já se comprometeram em dar encaminhamento ao pedido junto ao Ministério do Desenvolvimento, com o aval do presidente”, destacou.

Por essas e outras, ele defendeu a necessidade das viagens de representantes do Legislativo aos polos de poder, para trazer benefícios à população. “Desde que tudo seja feito com transparência e honestidade, não tem porque ser contra este tipo de viagem”, argumenta.

Sobre o que o levou a ingressar na política, ele relata que o fato de viver 21 anos em Riozinho, assistindo candidatos irem até a localidade para pedir votos e fazer promessas, e depois abandonar a comunidade, o incentivou a tentar ser o representante do distrito junto ao poder público, iniciativa que foi bem-sucedida. “Tive 578 votos e tenho certeza que já estou retribuindo à confiança em mim depositada, com muito trabalho e comprometimento com a localidade”, declarou.

Entre os projetos de maior amplitude, ele destaca o estabelecimento de lei que reforça a transparência dos gastos públicos através de ferramentas de controle para a sociedade. Lei de sua autoria determina que as obras a serem lançadas pelo município disponham de sistema de QR Code onde qualquer pessoa possa ter acesso a todas as informações pertinentes ao empreendimento através de celulares.

A respeito do futuro, Ezequiel afirma que pretende continuar na política, mas neste momento não tem projeto para as eleições do ano que vêm. “Quero terminar este mandato, me reeleger, compor um grupo político e aí sim pensar em alçar outros cargos na política”, finalizou.