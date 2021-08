A abertura da “Feira das Coisas” do 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena aconteceu na noite da quinta-feira, 26, com um coquetel para convidados, no Espaço Cultural Marechal Rondon do CTC Sicoob Credisul.

A feira reúne a exposição “Expressão Mamaindê” e a mostra “A fauna e a flora amazônica a ferro e fogo”, de Marcos de Souza, com artesanato, design, moda e gastronomia de expositores locais.

As marcas presentes na feira são Rita Saito Calçados, Eudora, Personalizze Brindes, Doce Kah, Quiche Maria!, Amor em Retalhos, escritor Nadir Almeida, Tupperware, entre outras.

As peças da mostra “A fauna e a flora amazônica a ferro e fogo”, feitas pelo artista Marcos de Souza, impressionam pela riqueza em detalhes. Os itens são confeccionados com materiais recicláveis, utilizando técnicas de arte cinética que possibilita a interação com os objetos. “O intuito das peças é despertar a consciência nas pessoas para questões como desmatamento e a destruição dos aquíferos”, diz Souza.

A exposição “Expressão Mamaindê” possui telas e adereços produzidos por indígenas da aldeia Mamaindê. Todas as peças estão à venda e os valores são repassados para os artistas da comunidade, localizada no território do Mato Grosso à 70km de Vilhena. O projeto “Expressão Mamaindê” é desenvolvido pela Sicoob Credisul desde 2018, com o objetivo de gerar renda, promover os valores da sustentabilidade e incentivar a educação de crianças e adolescentes.

A “Feira das Coisas” está aberta para visitação gratuita até o dia 14 de setembro, das 9h às 22h. As escolas que desejarem, podem agendar a visita de alunos pelo telefone (69) 3316-6153.

Confira a programação completa do 4º Sicoob Sabor no site www.sicooobsabor.com.br ou pelo App Sicoob Sabor.