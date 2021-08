Durante pronunciamento na sessão de quarta-feira 25, na Assembleia Legislativa, o deputado Luizinho Goebel (PV) defendeu a manutenção da unidade do Ministério Público Federal (MPF) em Vilhena, que atende a população dos sete municípios do Cone Sul.

“Fomos informados de que a unidade do MPF vai ser desativada em Vilhena e isso nos causa preocupação, pois a população dos sete municípios do Cone Sul se utilizam daquele serviço público, ofertado com excelência”, disse Goebel.

De acordo com o parlamentar, “temos uma estrutura boa e um serviço de qualidade oferecido. Recebemos a informação de que seria fechada e no nosso entendimento é que a região ficará desassistida. Mesmo com a tecnologia, que hoje permite uma série de ações, nem todo mundo tem habilidade para usar esse tipo de ferramenta”.

Luizinho Goebel informou que encaminhou um ofício ao MPF, à procuradora-chefe substituta Tatiana de Noronha, solicitando a manutenção da unidade do MPF em Vilhena. A sede do MPF atende, além de Vilhena, os municípios de Chupinguaia, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Corumbiara e Cerejeiras.