A paralização das obras de recuperação do trecho da rodovia, entre Colorado do Oeste e Cerejeiras, na região do Cone Sul de Rondônia, deixando vários quilômetros sem cobertura de asfalto, está causando preocupação aos moradores da região e aos produtores com relação às condições da estrada no período chuvoso, que coincide com a época do escoamento da safra.

Para levantar informações acerca do que está ocorrendo, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com o superintendente regional do DNIT, André Lima.

Ele explicou que o problema não se deve a alguma ação do órgão que representa, mas sim de um ato da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEDAM), que suspendeu a exploração de jazida de cascalho situada nas imediações da obra pela empresa que está executando os serviços.

“Não vou entrar no mérito a respeito do que aconteceu, mas posso informar que a empresa está regularizando a situação, e a previsão é que nos próximos dias a autorização será concedida e as obras poderão ser retomadas”, afirmou.

André garantiu que o cronograma de ação do empreendimento está dentro do prazo, e que acredita que o serviço será concluído no tempo previsto, sem prejuízo à população.