Em ofício dirigido à reitora Marcele Pereira, a deputada estadual Rosangela Donadon formalizou o pedido de que a Universidade Federal de Rondônia (Unir) oferte a graduação em direito no campus de Vilhena.

Segundo a parlamentar, tal medida traria benefícios a toda a Região Sul do Estado e mesmo a municípios além dos limites de Rondônia, mas cuja dinâmica econômica tem Vilhena como polo.

No documento dirigido à reitora da Unir, Rosangela Donadon ressalta que Vilhena já se constitui hoje em um polo de ensino superior, contando, na área do direito, com três cursos privados. De acordo com a parlamentar isso ressalta a necessidade de que haja a oferta de um curso público, dando oportunidade a quem se encontre hoje excluído economicamente do acesso aos cursos existentes.

“Confiamos na sensibilidade da reitora Marcele Pereira para com a legitimidade dos propósitos sociais que norteiam essa reivindicação que na verdade não é nossa, mas de toda a população do Sul do nosso Estado, que anseia não apenas por um curso que seja ofertado gratuitamente, mas sobretudo que tenha a qualidade que a Unir alcançou com suas graduações em direito em Porto Velho e em Cacoal”, comentou a deputada.