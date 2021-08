Pedro Loureiro da Fontoura, de 52 anos, suspeito de ter executado com tiro na testa o ex-vereador da cidade de Pimenteiras do Oeste, Delvi Pardim de Jesus, de 67 anos, no último dia 25, em Vilhena, leia (AQUI), (AQUI) e (AQUI), foi preso nesta segunda-feira, 30, escondido numa fazenda na região de Comodoro no estado do Mato Grosso.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, após o crime, investigadores da Polícia Militar e da Polícia Civil de Vilhena, identificaram Pedro Loureiro da Fontoura, mais conhecido por “Pedro Magno” como principal suspeito, no qual teve a prisão decretada.

Com isso, os investigadores fizeram incursão numa casa no Bairro Florença, onde o suspeito poderia estar, mas ele já havia fugido. Porém, com apoio da Polícia Civil de Comodoro, Pedro foi localizado e preso.

Informação extraoficial dá conta que Pedro teria uma ficha criminal extensa, incluindo assassinatos e tentativas.

