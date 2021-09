Em cerimônia realizada na manhã de terça-feira, 31, no Palácio Rio Madeira em Porto Velho, de comemoração aos 50 Anos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), o governador Coronel Marcos Rocha acolheu o projeto de lei do deputado Chiquinho em que garante a concessão do aumento para R$ 600,00 do vale alimentação dos servidores.

Em sua fala o parlamentar destacou que sua projeção na vida pública em que acumulou cargos de prefeito, vice e agora deputado estadual se deve a esta empresa, na qual presidiu durante anos com trabalhos significativos que contribuíram com o avanço da entidade.

“Agradeço ao governador pelo acolhimento do meu requerimento e também as demais autoridades que apoiaram este grande feito. Este vale alimentação de R$ 600,00 será um complemento muito importante para os parceiros ematerianos que tenho profunda estima”, destacou Chiquinho.