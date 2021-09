Embora a maioria das pessoas saibam como instalar WhatsApp no celular Android, algumas vezes pode ser que ocorra algum problema que impede a instalação. Afinal, há diversos fatores que podem impedir de instalar o app no celular.

Sendo assim, continue lendo esse conteúdo, caso tenha ficado interessado para saber como realizar esse processo e como contornar os problemas.

COMO INSTALAR WHATSAPP NO CELULAR ANDROID?

Com mais de 2 bilhões de usuários ativos ao redor do mundo todo, o WhatsApp tornou-se um dos apps mais populares. Hoje em dia é considerado como uma ferramenta essencial para comunicação, sendo usado até mesmo para o trabalho.

Ao comprar um celular novo, uma das primeiras coisas que pensamos em fazer é instalar o WhatsApp GB. Apesar de ser um processo bem simples e rápido, ainda há algumas pessoas que não sabem como instalar o app de forma correta.

Portanto, confira logo a seguir um tutorial sobre como baixar o WhatsApp no Android!

PASSO A PASSO PARA INSTALAR O WHATSAPP NO CELULAR ANDROID

O primeiro passo é abrir a Play Store, que é a loja de aplicativos do Android. Em seguida, pesquise por WhatsApp no campo de busca e quando aparecer o ícone do app, basta selecionar a opção de instalar o app.

Após terminar o download, abra o app e comece a configurar com o número de seu celular. Caso tenha um backup disponível para restaurar, selecione a opção “restaurar”, assim o app fará o download de todas as suas conversas nesse novo celular.

Por fim, insira o seu nome e uma foto de perfil para concluir a configuração. Lembrando que você poderá alterar o nome a foto sempre que quiser, basta acessar o menu “mais opções”, ir até as configurações e tocar sobre o nome de perfil.

PROBLEMAS PARA INSTALAR OU ATUALIZAR O WHATSAPP NO ANDROID

Instalar o WhatsApp em qualquer aparelho é muito rápido e leva apenas alguns minutos para concluir todo o processo. No entanto, caso esteja com alguma dificuldade para baixar o app ou até mesmo atualizá-lo, então pode ser que esteja com algum dos seguintes problemas:

Espaço insuficiente no aparelho;

Aplicativo incompatíveis com o sistema Android;

Item não disponível em seu país.

Caso você tenha identificado alguns desses problemas ao tentar instalar ou atualizar o seu app, então não precisa se preocupar, pois há como solucionar essas questões. Portanto, confira a seguir como resolver esses problemas, de acordo com o WhatsApp!

CÓDIGOS DE ERRO: 413, 481, 491, 492, 505, 907, 921, 927, 941 E DF-DLA-15

Em primeiro lugar, vá até “Configurar”, em seguida acesse “usuários e contas”, selecione a sua conta no Google e clique em “Remover conta”. Feito isso, reinicie o seu celular e repita os mesmos passos, só que agora você irá adicionar a sua conta de novo.

Após fazer o login em sua conta no Google, acesse as Configurações do seu celular e entre na opção “apps”. Então, selecione a opção Google Play Store, toque em “Armazenamento” e selecione a opção “limpar cache” e tente instalar o app novamente.

CÓDIGOS DE ERRO: 403, 495, 504, 911, 920, 923, ERROS RPC

Nesse caso, você poderá baixar o WhatsApp como um arquivo do tipo APK, mas para isso, primeiro é preciso habilitar Fontes Desconhecidas. Sendo assim, vá até “Configurar”, em seguida acesse “Segurança” e, por fim, selecione “Fontes Desconhecidas”.

SEM ESPAÇO SUFICIENTE NO CELULAR

Se você já tiver feito os passos anteriores e, ainda assim estiver com problemas para baixar o WhatsApp devido a falta de espaço em seu smartphone, veja a seguir alguns passos que podem ajudar:

Vá até as configurações do celular e limpe o cache;

Coloque um cartão SD no aparelho e mova alguns dados e apps para ele;

Delete apps e arquivos que você não use.

O ideal é que o seu aparelho tenha plenos menos 1 GB de espaço disponível, para que você consiga instalar o WhatsApp ou atualizar o app. Caso o seu celular seja muito antigo, então é provável que você não consiga baixar ou atualizar o wpp.

CONCLUSÃO

Enfim, agora você já sabe como instalar o WhatsApp no celular Android, esse processo é, como dito antes, simples e rápido. Mas, caso ainda esteja com problemas para instalar o app, tente uma dessas dicas listadas ou entre em contato com a Central de Ajuda do app.

Caso tenha gostado do conteúdo ou ainda possua alguma dúvida a respeito, deixe o seu comentário!