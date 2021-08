O deputado Ezequiel Neiva destinou R$ 2,3 milhões de emenda parlamentar individual para o asfaltamento de ruas no município de Colorado do Oeste. As obras estão a todo vapor e receberam mais uma inspeção do parlamentar, que tem acompanhado o passo a passo desse projeto que representa a realização de um sonho para centenas de moradores que estão sendo beneficiados.

Junto com os vereadores Thiago Vieira e Wender Pitica, Ezequiel Neiva percorreu o trecho de obras na Marechal Rondon, Trombetas até Juruá. Neiva destacou a importância de acompanhar de perto a execução dos trabalhos. “Essa pavimentação é uma das principais reivindicações da população de Colorado Oeste. Agora está se tornando realidade”, afirmou o deputado.

Neiva destacou ainda, que a Marechal Rondon está sendo asfaltada e duplicada no trecho da Tapajós até a Vilhena. Também serão pavimentadas a rua Seringueiras – da Avenida Trombetas a Juruá e Vilhena da Marechal Rondon a Tiradentes.

“Logo a população de Colorado do Oeste poderá contar esse benefício. Os moradores não mais terão que conviver com a poeira no período da seca e nem com a lama durante as chuvas”, observou o parlamentar.