Desde a manhã desta terça-feira, 31, um incêndio está devastando a pastagem de uma propriedade rural as margens da BR-435, em Colorado do Oeste.

A reportagem do Extra de Rondônia que passava pelo local conversou com o proprietário da área, no qual disse que quando acordou se deparou com o fogo já se alastrando rapidamente pelo pasto.

As chamas já consumiram boa parte da pastagem e devido estar muito seca e com ajuda do vento segue em direção a outras propriedades.

Com isso, os moradores se uniram em mutirão para combater o fogo e amenizar a situação que é caótica.

O sitiante disse que não sabe como o fogo começou, mas provavelmente foi criminoso.