Os atletas Guilherme Santana (ponteiro) e Rodrigo Campana (central) formados nas categorias de base da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) conquistaram no último domingo 29, o título do universitário em Mato Grosso.

Desde muito cedo os jovens atletas apresentaram muita qualidade técnica e colecionaram conquistas nas principais competições de Rondônia com destaque para a vitória dos jogos escolares.

Devido ao desempenho e comprometimento esportivo apresentado, os jovens conseguiram bolsa junto a instituição que representam: Guilherme Santana cursa biomedicina e Rodrigo Campana fisioterapia.

Enfrentando os desafios da formação acadêmica, os atletas da AVV moram hoje na capital do Mato Grosso. E na nova fase na carreira profissional são titulares da equipe Fasipe-CPA que disputou recentemente a vaga para fase nacional dos jogos universitários que acontecerá em Brasília (DF).

A conquista da Fasipe veio através do confronto com a representação de Lucas do Rio Verde (MT) em melhor de três partidas. Os jogos aconteceram no ginásio Aecin Tocantins com cinco sets em que a equipe da Fasipe acabou sendo superada pela parcial 2×3.

Nas partidas seguintes a equipe reverteu a situação e com voleibol de alto nível venceram as duas partidas seguintes pelo placar de 3×1 e 3×0. Sob o comando da professora Silvana Bueno conquistaram a tão sonhada vaga para fase nacional dos jogos.