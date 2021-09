Acidente envolvendo um motociclista e um ciclista aconteceu na manhã desta quinta-feira, 2, no cruzamento da Avenida Leopoldo Peres, com a Rua Domingos Linares, no centro de Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela Avenida Leopoldo Peres, sentido 5º BEC, quando no cruzamento com a Rua Domingo Linares, colidiu com o ciclista que transitava sentido Clube dos Estados e teria avançado a preferencial.

No choque, ambos sofreram diversos ferimentos, sendo socorridos ao pronto-socorro da UPA/CEV por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para o trabalho da perícia e registrou a ocorrência na Unisp.