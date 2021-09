A Escola de Arbitragem Evanildo da Costa Steele, da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia), abriu as inscrições para o Curso de Formação de Árbitros de Futebol.

O curso está programado para iniciar no dia 8 de outubro e conta com a parceria do Sindarfer (Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Rondônia).

O objetivo do curso é formar árbitros de futebol para o quadro da FFER, promovendo análise das regras do jogo, interpretação e sua aplicabilidade, com aspectos científicos no estudo das regras do jogo, regulamentações e legislações inerentes à prática. Além de, aspectos éticos, psicológicos, de preparação física do árbitro, bem como noções de confecção de súmulas e relatórios, primeiros socorros, relacionamento entre o árbitro e a imprensa e organização de competições esportivas.

“O curso tem o intuito de revelar novos talentos e acelerar a formação de jovens nomes para o futuro da arbitragem rondoniense”, destacou o presidente do Sindarfer, Servilio Patricio.

O curso terá carga horária de 220 horas e é dividido entre aulas teóricas e práticas na turma que homenageará Lourival Domingos Lopes, o “Becão”, em memória ao ex-árbitro que fez parte do quadro da FFER e da CBF.

As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas até o dia 29 de setembro. Os interessados podem entrar em contato através dos telefones: (69) 99284-9636 e/ou (69) 99202-7160.